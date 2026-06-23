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برج إيفل سيُغلق أبوابه مبكرا الثلاثاء بسبب موجة الحر

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2026-06-23 | 08:49
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برج إيفل سيُغلق أبوابه مبكرا الثلاثاء بسبب موجة الحر
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برج إيفل سيُغلق أبوابه مبكرا الثلاثاء بسبب موجة الحر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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