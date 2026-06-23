الشيخ نعيم قاسم: سنتعاون مع الجيش اللبنانيّ إلى أقصى الحدود كما تعاونا سابقًا ولا دخل لإسرائيل للتدخل في الداخل اللبنانيّ ولدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجردة اسمها المقاومة

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