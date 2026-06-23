ترامب بشأن إيران: نحن نبلي بلاء حسنا

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سنجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سنجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: تخفيف القيود المفروضة على منتخب إيران المشارك بكأس العالم والسماح له بالقدوم قبل يومين من مباراته القادمة