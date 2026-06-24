هآرتس عن ضباط في الجيش الإسرائيليّ: الواقع الميدانيّ مختلف تمامًا عن تصريحات نتنياهو وكاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان

الرئيس الأميركيّ: مجلس الشيوخ أجرى تصويتًا عديم الجدوى

الرئيس الأميركيّ: مجلس الشيوخ أجرى تصويتًا عديم الجدوى

اليوم الاول من جولة المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية لم ينته بعد