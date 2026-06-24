المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: نجري اتصالات مع الفريقين الأميركي والإيراني لتنفيذ فعال لمذكرة التفاهم

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الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي للـLBCI: ٢٠ في المئة من الدخل القوميّ يُؤمّن من القطاع السياحيّ والسياسة في لبنان لم تهتم يومًا بالرخاء السياحيّ للبنانيين وأحمّل الحزب المسؤولية الكاملة