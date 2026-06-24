نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: نعيش أسوأ أزمة بتاريخ لبنان اقتصاديا والطبقة الوسطى التي تُشكّل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني "انمحت"

بيروتي للـLBCI: لامسنا ارتفاعًا طفيفًا في نسبة الحجوزات في الأسبوع الأخير فالضيافة في لبنان ما زالت تستقطب الناس لكن هناك عوائق مثل التحويلات المالية

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