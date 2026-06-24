تحليل لفرانس برس: 94 مليون شخص في أوروبا يواجهون الأربعاء حرارة تتجاوز الـ35 درجة مئوية

تحليل لفرانس برس: 94 مليون شخص في أوروبا يواجهون الأربعاء حرارة تتجاوز الـ35 درجة مئوية

مصدر دبلوماسي مطلع لـ"رويترز": محادثات إيران ودول الخليج والعراق بشأن مضيق هرمز منفصلة عن محادثات السلام الأميركية الإيرانية والترتيبات المتعلقة بإزالة الألغام من المضيق وتركز على التشغيل المستقبلي له