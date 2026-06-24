نتنياهو: قمنا بالعديد من العمليات في إيران ونسعى للحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا

نتنياهو: حصول إيران على سلاح نووي تهديد وجودي لنا وسنمنع ذلك

نتنياهو: حصول إيران على سلاح نووي تهديد وجودي لنا وسنمنع ذلك

نتنياهو: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله في لبنان