الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية أطراف بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل

فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نرفض الاحتكار في قطاع الترابة وندفع نحو خفض الأسعار واستكمال الإصلاحات المالية

فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نرفض الاحتكار في قطاع الترابة وندفع نحو خفض الأسعار واستكمال الإصلاحات المالية

رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تتراجع دون 70 دولارا للبرميل وسط تراجع مخاوف الإمدادات مع عبور المزيد من الناقلات من مضيق هرمز