أكسيوس عن مصدر: بعض فترات اليوم كانت "متوترة" أو "قبيحة" فيما أكد مسؤولون إسرائيليون وجود خلافات لكنهم شددوا على أن الأجواء كانت "ممتازة"

أكسيوس عن مصدر: ممثلو الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب

أكسيوس عن مصدر: ممثلو الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب

أكسيوس عن مصدرين: اليوم الأول انتهى من جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن أمس من دون أي تقدم انما شهدت الجلسات تراجعًا في بعض الجوانب