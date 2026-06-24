أكسيوس عن مصادر مطّلعة على مجريات المحادثات: اليوم الأول كان غير مثمر إلى درجة دفعت الوسطاء الأميركيين إلى إعادة إطلاق النقاش اليوم على أمل تليين مواقف الأطراف

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك