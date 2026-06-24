ترامب: المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد ليبرالي للغاية وعلى الأرجح لن يفتح بحر الشمال للتنقيب

ترامب: لا يوجد أي دليل يقودني لتصديق أن الهجوم على المدرسة الإيرانية ناتج عن صاروخ أميركي

ترامب: لا يوجد أي دليل يقودني لتصديق أن الهجوم على المدرسة الإيرانية ناتج عن صاروخ أميركي

ترامب: الكثير ممن دعمتهم فازوا في الانتخابات وحدث ذلك في كولومبيا أيضا وكنت أنوي عدم حضور قمة النيتو في أنقرة لكن عدلت عن ذلك