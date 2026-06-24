ترامب معلقا على احتواء اتفاق إيران على رسوم ملاحة: سيكون هذا الأمر غير مقبول

ترامب: نحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران

ترامب: نحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران

ترامب: لا يوجد أي دليل يقودني لتصديق أن الهجوم على المدرسة الإيرانية ناتج عن صاروخ أميركي