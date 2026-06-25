ترامب: عضوا مجلس الشيوخ راند بول وبيل كاسيدي غيرا موقفهما وهذا التصويت الجديد يوجه تحذيرا صارما لإيران

الخارجية الإيرانية: الأمين العام للنيتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة علينا وهذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي

الخارجية الإيرانية: الأمين العام للنيتو اعترف بالتواطؤ في الحرب الأخيرة علينا وهذا التواطؤ انتهاك للقانون الدولي

ترامب: مجلس الشيوخ غير للتو تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47