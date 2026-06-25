كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

كاتس: كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى حزب الله أو حماس أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية