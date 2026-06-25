الرئيسة الفنزويلية الموقتة: مقتل 164 شخصا على الأقل وإصابة 971 جراء زلزالين قويين

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وزير الخارجية الأميركي: الاجتماع مع دول الخليج كان مثمرا ومفيدا وناقشنا مخاوف وقلق هذه الدول وأكدت فيه ما ذكره الرئيس ترامب من أنه لا رسوم مقابل عبور هرمز