وزير الخارجية الأميركي: إيران تمول جماعات عدة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وهي بذلك تتدخل في شؤون هذه الدول

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وزير الخارجية الأميركي: لا يوجد أي دعم من دول الخليج لفرض رسوم أو ضرائب على مضيق هرمز ونرفض دفع أي أموال مقابل المرور فيه بغض النظر عن مسمى أو طريقة الدفع ولن نتسامح إزاء ذلك