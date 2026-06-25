وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية

رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: أميركا تدعي كذبا أن أصولنا التي سيتم رفع التجميد عنها ستشتري منتجات زراعية منهم

رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: أميركا تدعي كذبا أن أصولنا التي سيتم رفع التجميد عنها ستشتري منتجات زراعية منهم

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا : الرئيس أكد التمسّك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين