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وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية

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2026-06-25 | 08:18
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وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية
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وصول السفير الأميركي ميشال عيسى الى مقر وزارة الخارجية الأميركية

 
 
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