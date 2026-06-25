صندوق النقد الدولي: لبنان يواجه وضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب ونتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

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صندوق النقد الدولي: نبحث مع السلطات اللبنانية تدابير رئيسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد ونواصل الحوار معها بشأن إصلاحات أكثر شمولا يمكن دعمها في نهاية المطاف من خلال برنامج للصندوق