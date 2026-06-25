معلومات للـLBCI: الاجتماع التفاوضي الذي يعقد في هذه الاثناء في واشنطن بين لبنان واسرائيل هو سياسي عسكري مشترك

كاتس: نعارض الانسحاب من "المنطقة الأمنية" في لبنان رغم الضغوط التي تُمارس علينا للقيام بذلك ولن ننسحب

كاتس: نعارض الانسحاب من "المنطقة الأمنية" في لبنان رغم الضغوط التي تُمارس علينا للقيام بذلك ولن ننسحب

عراقجي: أكدت ونظيري العماني في اتصال على إجراء حوار بيننا لتحديد الإدارة المستقبلية في مضيق هرمز