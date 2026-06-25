الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من قواتنا

آخر الأخبار
2026-06-25 | 14:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من قواتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 5 من عناصر حزب الله في زوطر الشرقية بعد اقترابهم من قواتنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلي:

استهدفنا

عناصر

الشرقية

اقترابهم

قواتنا

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قضى على عنصر من حزب الله شكل تهديدا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
وزير الطاقة الأميركي لسي إن بي إس: رفع العقوبات عن نفط إيران يتيح لها بيعه في أسواق أخرى وتقاضي الثمن بالدولار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:59

"حزب الله": جيش العدو خرق وقف إطلاق النار بعد استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية ميفدون

LBCI
أخبار دولية
16:56

قبرص قلقة من احتمال أن تستبعدها تركيا من مؤتمر "كوب31"

LBCI
أخبار لبنان
16:50

مشاهد من الغارة التي إستهدفت بلدة بيت ياحون

LBCI
خبر عاجل
16:44

معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:49

تأجيل المؤتمر الصحافي المُقرّر عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وجولة المفاوضات لا تزال مستمرّة

LBCI
آخر الأخبار
14:55

هيئة مضيق هرمز الإيرانية: تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها

LBCI
آخر الأخبار
14:38

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قضى على عنصر من حزب الله شكل تهديدا لقواتنا في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
13:09

وزير الطاقة الأميركي لسي إن بي إس: رفع العقوبات عن نفط إيران يتيح لها بيعه في أسواق أخرى وتقاضي الثمن بالدولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-11

حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في محيط بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان

LBCI
اقتصاد
2026-01-29

بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان و إسرائيل تبالغ في ردها

LBCI
خبر عاجل
11:34

نتنياهو: لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:03

تأجيل المؤتمر الصحافيّ وسط استمرار المفاوضات وترقّب بيان إعلان نوايا بين لبنان واسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:23

مؤتمر صحافي مرتقب بعد جولة المفاوضات: ترجيح إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل

LBCI
رياضة
13:44

ما هي المنتخبات المتأهلة الى دور الـ32 من المونديال؟

LBCI
أخبار دولية
13:38

من كاليفورنيا الى فنزويلا فاليابان: هذا ما جرى لكوكب الأرض في ٢٤-٢٥ حزيران!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

نايلة تويني في لجنة Titanium Lions… لبنان بين حكّام الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات

LBCI
أخبار دولية
13:29

التطرف المناخي يضرب القارة العجوز بواحدة من أقسى موجات الحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترامب يتهم الناتو بالخذلان… وإيران تريد محاسبته على المشاركة في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الاستثمارات تبحث عن وجهة جديدة: هل يخسر لبنان الفرصة مجدداً؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:18

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"

LBCI
خبر عاجل
06:55

إلغاء الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
01:16

32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الأمن العام: سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
00:33

انهيار مبان في فنزويلا جراء زلزالين ومخاوف من "خسائر كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
00:17

إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية

LBCI
فنّ
04:21

بعد صمت دام أكثر من 4 أشهر... نجوى كرم تكسر الغياب بفيديو غامض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More