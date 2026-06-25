ترمب: أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى

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ترمب: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران ونحن نتفاوض معهم الآن من موقع قوة مطلقة ومضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخه