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ترمب: أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى
آخر الأخبار
2026-06-25 | 19:28
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ترمب: أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار جميع المنتجات الأخرى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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