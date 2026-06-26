رئيس روساتوم الروسية: الشركة ستعيد موظفيها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية في الأسابيع المقبلة إذا بقي الوضع مستقرا

التالي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة سلطنة عمان لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز ويستنكر "التهديدات" الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق