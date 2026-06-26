رويترز نقلا عن إعلام إيراني: تسليم 22 فردا من طاقم ناقلة نفط إيرانية احتجزتها الولايات المتحدة إلى القنصلية الإيرانية في كراتشي بباكستان

وزير خارجية دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني بحثا فيه مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية

وزير خارجية دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني بحثا فيه مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة سلطنة عمان لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز ويستنكر "التهديدات" الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق