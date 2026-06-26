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الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة اليوم

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2026-06-26 | 10:34
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الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة اليوم
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الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة اليوم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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