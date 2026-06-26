مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة يعلن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 26 حزيران: 4243 شهيدا و12186 جريحا

مصدر عسكري لبناني لـ"الجزيرة": الواقع الميداني في مرتفعات علي الطاهر لم يتغير منذ أسبوع ولم نرصد تقدما لقوات الاحتلال

مصدر عسكري لبناني لـ"الجزيرة": الواقع الميداني في مرتفعات علي الطاهر لم يتغير منذ أسبوع ولم نرصد تقدما لقوات الاحتلال

مسؤول في الأمم المتحدة لفرانس برس: أكثر من 50 ألف مفقود جراء الزلزالين في فنزويلا