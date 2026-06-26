مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: نتجه إلى وضعية أمن واستقرار على حدودنا الجنوبية وكل الحدود

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل

مصدر متابع للمفاوضات للـLBCI: روبيو اكد مجددا دعم لبنان وكل ما يتعلق بلبنان يتم التفاوض بشأنه مع اللبنانيين واستعداد لدعمه في كل المجالات