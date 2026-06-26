ترامب: إيران لا تزال تملك بعض القدرات ولكن ليس الكثير

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #جدل: حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا واقليميا واذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فالنذهب الى الطلاق معه

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #جدل: حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا واقليميا واذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فالنذهب الى الطلاق معه

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"جدل": مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كنت انتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة