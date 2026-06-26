رويترز عن وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري: لم يصدر أي بيان من الحرس الثوري بعد الضربة الأميركية

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