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29
o
البقاع
29
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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2026-06-27 | 02:29
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان
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