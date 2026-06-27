الوكالة الوطنية للإعلام: قنبلة صوتية في إتجاه محيط بلدة كفرتبنيت

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو قال إن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش