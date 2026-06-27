الخارجية القطرية: نشدد على ضرورة البناء على المكتسبات التي تحققت في مذكرة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن

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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: على إيران التوصل إلى اتفاق نهائي إذا أرادت الاستفادة على المدى الطويل ويمكننا إلغاء الإعفاءات وإعادة فرض الضغوط إذا فشلت إيران بتنفيذ التزاماتها