كاتس: الاتفاق الذي وقع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما لإسرائيل ومن شأنه أن يغير الواقع الأمني على الحدود الشمالية

الحكومة الفرنسية: وفاة 74 شخصًا غرقًا خلال موجة الحرّ منذ 18 حزيران

الحكومة الفرنسية: وفاة 74 شخصًا غرقًا خلال موجة الحرّ منذ 18 حزيران

حركة أمل عن الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان: لا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسًا لاتفاق عادل