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o
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أكسيوس عن مسؤولين: ترامب أجرى اتصالًا مع الرئيس اللبنانيّ وهنأه على توقيع الاتفاق الإطاريّ مع إسرائيل
آخر الأخبار
2026-06-27 | 16:43
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أكسيوس عن مسؤولين: ترامب أجرى اتصالًا مع الرئيس اللبنانيّ وهنأه على توقيع الاتفاق الإطاريّ مع إسرائيل
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