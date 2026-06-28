مسؤول أميركي لرويترز: لم ترد أنباء عن إصابات بين الأميركيين أو حدوث آثار جسيمة أو أضرار في المواقع الأميركية بالمنطقة حتى الآن

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