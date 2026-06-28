الخارجية الإيرانية: نؤكد عزمنا على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأميركي

الخارجية الإيرانية: الهجمات تظهر أن النظام الأميركي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته

الخارجية الإيرانية: الهجمات تظهر أن النظام الأميركي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم السبت