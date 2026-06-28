الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الكويتية: مواصلة إيران لاعتداءاتها السافرة تقويض للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة
آخر الأخبار
2026-06-28 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية الكويتية: مواصلة إيران لاعتداءاتها السافرة تقويض للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الكويتية:
مواصلة
إيران
لاعتداءاتها
السافرة
تقويض
للمساعي
الهادفة
التصعيد
المنطقة
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ جرحى في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الخارجية الكويتية: ندين الاعتداءات الإيرانية المتكررة وهي انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:50
الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
آخر الأخبار
04:50
الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
0
آخر الأخبار
04:49
وزير الخارجية الإيراني: لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن
آخر الأخبار
04:49
وزير الخارجية الإيراني: لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن
0
آخر الأخبار
04:42
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق
آخر الأخبار
04:42
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق
0
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:50
الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
آخر الأخبار
04:50
الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت
0
آخر الأخبار
04:49
وزير الخارجية الإيراني: لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن
آخر الأخبار
04:49
وزير الخارجية الإيراني: لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن
0
آخر الأخبار
04:42
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق
آخر الأخبار
04:42
وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بإطار عمل للمحادثات بشأن أمن الخليج مع دول المنطقة بما فيها العراق
0
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
آخر الأخبار
04:39
وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان وهذه مسؤولية الحكومة الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-23
هبة نصر: الولايات المتحدة ستطلب من لبنان إلغاء قانون منع التطبيع
خبر عاجل
2026-04-23
هبة نصر: الولايات المتحدة ستطلب من لبنان إلغاء قانون منع التطبيع
0
اقتصاد
2026-04-14
تجمع الشركات اللبنانية يحذر من إستخدام حساب الدولة بالليرة لدى "المركزي": الوضع الاقتصادي يزداد تدهورًا
اقتصاد
2026-04-14
تجمع الشركات اللبنانية يحذر من إستخدام حساب الدولة بالليرة لدى "المركزي": الوضع الاقتصادي يزداد تدهورًا
0
أخبار دولية
2026-06-25
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
أخبار دولية
2026-06-25
إعلان حالة الطوارئ في فنزويلا عقب هزات أرضية
0
آخر الأخبار
2026-06-13
الوكالة الوطنية: نسف عدد من المنازل في مجدل زون بالقطاع الغربي
آخر الأخبار
2026-06-13
الوكالة الوطنية: نسف عدد من المنازل في مجدل زون بالقطاع الغربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
حال الطقس
13:53
إليكم حال الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد انتظار ٩٢ عاماً… هكذا اجتازت مصر دور المجموعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تمهيدًا لانطلاق دور الـ32… فرنسا تتصدر مجموعتها وتأهل تاريخي للرأس الأخضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد إتفاق واشنطن... وزير المالية في صور والنبطية. بين السياسة وملف العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من "إنها الفتنة" الى "لا تكونوا كإبن اللبون"... فك شيفرة موقف بري بعد اتفاق واشنطن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاق الإطار يثير تباينات داخلية… ما مواقف حزب الله وبري منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان أمام الاتفاق الإطاري مع إسرائيل… انقسام في القراءات بين السيادة والمكاسب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يفسّر اتفاق الإطار مع لبنان: بقاء في المنطقة الأمنية وتأكيد استمرار العمليات العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يفسّر اتفاق الإطار مع لبنان: بقاء في المنطقة الأمنية وتأكيد استمرار العمليات العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأميركا… بين البنود الأمنية ومسار التنفيذ التدريجي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأميركا… بين البنود الأمنية ومسار التنفيذ التدريجي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:51
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...
خبر عاجل
06:51
هكذا يفسر الذكاء الإصطناعي جملة الرئيس بري...
2
أخبار لبنان
06:53
بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية
أخبار لبنان
06:53
بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية
3
منوعات
07:22
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
منوعات
07:22
بعد عرض الزواج في كان... مايا أبو الحسن تحتفل بخطوبتها وتعلن: "الأبد يبدأ الآن"
4
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
أخبار لبنان
09:26
قاسم: اتفاق الإطار "مذلة وعار" وتنازل عن سيادة لبنان... وسنواصل مقاومة الاحتلال
5
خبر عاجل
06:51
بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"
خبر عاجل
06:51
بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"
6
آخر الأخبار
08:16
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
آخر الأخبار
08:16
تدابير سير على خطّ الطريق البحري في ضبية بتاريخ 28-6-2026 بمناسبة إقامة سباق جري
7
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
أخبار لبنان
03:13
حسن فضل الله: ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة ويدنا ستبقى على الزناد... "ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه"
8
أمن وقضاء
05:10
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار
أمن وقضاء
05:10
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف عصابة تروّج المخدّرات في البوار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More