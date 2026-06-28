أ.ف.ب: وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى بغداد

الجيش الكويتي: اعتراض صاروخين باليستيين صباح اليوم ولا أضرار مادية أو إصابات بشرية

الجيش الكويتي: اعتراض صاروخين باليستيين صباح اليوم ولا أضرار مادية أو إصابات بشرية

الحرس الثوري الإيراني: العدو مخادع ولا نثق به وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات