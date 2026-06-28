وزير الخارجية الإيراني من بغداد: طهران ستواصل توسيع العلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية الجديدة

وزير الخارجية الإيراني: زيارتي لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء علينا وسأناقش في زيارتي لبغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية

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