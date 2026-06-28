الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني: إذا لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن نمضي بإنشاء مناطق إضافية

يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني: إذا لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن نمضي بإنشاء مناطق إضافية

وزير الخارجية الإيراني: لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن