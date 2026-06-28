مصدر عسكري للـLBCI يؤكد أنّ الجيش لا يخضع للتقييم من أي جهة وكل ما ينقَل من كلام لمسؤولين إسرائيليين حول "تطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة" غير صحيح ومدان فالعسكريون يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه ويعتزّون بالانتماء إلى كل شبر من ترابه

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