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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
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السفير الأميركي في الأمم المتحدة: تحركاتنا ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز
آخر الأخبار
2026-06-28 | 09:30
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السفير الأميركي في الأمم المتحدة: تحركاتنا ستستمر عند الحاجة لتدمير بنى تحتية تستخدمها إيران للسيطرة على هرمز
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