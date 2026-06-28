الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية أكد لنظيره السعودي الالتزام بالعمل لترسيخ السلام تنفيذا لمذكرة إسلام آباد

السفير الأميركي في الأمم المتحدة: إيران تخطئ إن ظنت أن ترامب سيقف مكتوف الأيدي بينما تهاجم الملاحة فإما تختار أن تكون دولة مسؤولة أو تواصل المضي بمسار يقودها نحو الخراب

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