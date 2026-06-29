مصدر عسكري ينفي نفيًا قاطعًا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته

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