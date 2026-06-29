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مصدر عسكري ينفي نفيًا قاطعًا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته

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2026-06-29 | 01:51
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مصدر عسكري ينفي نفيًا قاطعًا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته
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مصدر عسكري ينفي نفيًا قاطعًا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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