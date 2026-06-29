الخارجية الصينية: وزير الخارجية السعودي يزور البلاد من 30 حزيران إلى الأول من تموز

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الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة قب الياس أدى إلى احتراق خيمتين وتمكنت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني من السيطرة على النيران واقتصرت الأضرار على الماديات