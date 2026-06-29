بزشكيان: يتعين الإفراج عن 6 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في قطر

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النائب بلال عبدالله للـLBCI: بعد الحربين الأولى والثانية لا ننكر أنه آن الأوان لعودة الجميع إلى الدولة اللبنانية وأن نترفع عن كل الإنقسامات الداخلية ومن بينها السلاح لكننا لم نشهد كلامًا واضحًا عن الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب