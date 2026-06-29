وزيرة الشؤون: نعمل مع المجتمعين المحليّ والدوليّ لضمان حاجات النازحين في مراكز الإيواء

وزيرة الشؤون: الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص أي ما يعادل 40% من النازحين عادوا إلى مناطقهم كما انخفض عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 13 ألف بعدما كان 37 ألف أي إن 63% منهم غادروا مراكز الإيواء

السابق