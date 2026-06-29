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ترمب: نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني
آخر الأخبار
2026-06-29 | 15:40
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ترمب: نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني
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