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o
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران
آخر الأخبار
2026-06-30 | 07:14
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: لم يتم حتى الآن تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران
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