المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لمدير وكالة الطاقة الذرية: توقف عن إصدار التصريحات السياسية وركز على أداء واجباتك المهنية

بقائي: الحوار مع الوسطاء القطريين بشأن تنفيذ الاتفاق الموقت مع الولايات المتحدة بما في ذلك الإفراج عن الأصول المجمدة سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة على الأرجح

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